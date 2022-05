Prato. Convitto Cicognini, sì alle coppie gay per il ballo di fine anno del liceo

- Advertisement -

AgenPress – Il cda del Convitto Cicognini di Prato, storica scuola pratese, oggi pomeriggio ha deliberato all’unanimità che il suo ballo delle debuttanti sarà immediatamente “aperto a tutte le coppie liberamente formate”.

Dopo che il 5 maggio Arcigay Prato-Pistoia ‘l’Asterisco’ aveva polemizzato a seguito dell’istanza di alcuni studenti che avrebbero voluto formare coppie dello stesso sesso il liceo si è mosso: dapprima il voto fondamentale del cda, a cui seguiranno nelle prossime ore quello del collegio docenti e – domani – quello dei rappresentanti degli studenti. La preside della scuola Giovanna Nunziata in precedenza aveva spiegato che la decisione di cambiare le regole – cambio per il quale si era “favorevole” – sarebbe dovuta comunque avvenire tramite un voto del cda “nei prossimi mesi”: quindi il ballo di quest’anno, in programma il 18 giugno, non avrebbe potuto includere coppie dello stesso sesso.