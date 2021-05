Precipita la funivia del Mottarone. 12 vittime. Due bambini in gravi condizioni

AgenPress – E’ precipitata Una cabina della funivia del Mottarone, da Stresa al Mottarone, nel Verbano. Lo comunica il Soccorso alpino piemontese, specificando che due elicotteri del 118 con personale del Soccorso alpino sono al lavoro, dalle basi di Borgo Sesia e Varallo.

Al momento sono 12 le vittime confermate, e 2 bambini feriti. uno dei due, di anni 9, è stato rianimato e sottoposto a TAC. ma la situazione è in evoluzione. I due bambini sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Regina Margherita di Torino.

Il primo bambino di 5 anni ha riportato trauma cranico, toraco-addominale e fratture agli arti inferiori.

La funivia era stata chiusa nel 2014 e sottoposta a lavori di manutenzione ed era stata riaperta nel 2016. Un’altra lunga chiusura si era verificata alla fine degli anni ’90. Nel luglio 2001 si era bloccata, in quel caso nel primo tratto dopo la partenza da Stresa ed stato necessario l’intervento dei soccorritori per portare in salvo una quarantina di turisti.

La revisione fu effettuata nel 2016 dalla società altoatesina Leitner di Vipiteno, una delle più importanti aziende operanti nel settore dei trasporti a fune.

Il cedimento della fune si è verificato a 300 metri dalla vetta della montagna dove c’è la stazione di arrivo. La cabina è crollata in un tratto boscoso e impervio, dove le operazioni di soccorso non sono facili.