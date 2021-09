Pregliasco: “Terza dose? La protezione del vaccino va a calare dopo 6 mesi”

- Advertisement -

A seconda della situazione di questo inverno si deciderà se fare un richiamo generalizzato

AgenPress. Il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario IRCCS Galeazzi di Milano, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “E la chiamano estate” condotta da Roberta Feliziani su Cusano Italia Tv (ch. 264 dtt).

“Questo vaccino non ci dà la protezione sul lungo periodo, è una cosa che sapevamo anche per quanto riguarda gli altri coronavirus- ha affermato Pregliasco-. Ad oggi gli studi ci dicono che dopo 6 mesi inizia ad esserci una perdita del 10% della capacità protettiva. A 9 mesi c’è un ulteriore calo. Il discorso è andare a valutare se possiamo accontentarci della protezione residua o rialzarla attraverso dei booster che hanno dimostrato di aumentare la protezione.

In questo momento, con la variante delta ampiamente presente, si è deciso di rinforzare i soggetti più fragili. Vedremo come andrà questo inverno, a seconda della situazione verrà riproposto un richiamo generalizzato oppure ci si accontenterà di fare un richiamo solo per i soggetti più a rischio. Confido che ci possa essere, se sarà necessario, un aggiornamento della composizione dei vaccini in base alle varianti come accade ogni anno per l’influenza”.