“Premi Internazionali Buone Pratiche”, Miele, Giannini, Figliuolo, Curcio, Schlitzer, Cucinotta, Semchuk e Milas

AgenPress – Descrivere, approfondire e dare ‘luce’ alle best practice, anche comportamentali, di professionisti, imprenditori, manager, lavoratori del pubblico e del privato, rappresentanti delle realtà culturali, sociali ed economiche che hanno rischiarato la società nel buio della pandemia.

E’ l’obiettivo del “Premio internazionale buone pratiche” promosso da NewsRemind (Paolo Crisafi) in collaborazione con l’Ufficio per l’Italia del Parlamento europeo (Carlo Corazza) e l’Osservatorio internazionale buone pratiche (Franco Mencarelli).

Introdurranno i lavori gli inni di Europa e di Italia eseguiti dalla soprano Ekaterina Bakanova.

Cinque le sezioni: giustizia, sicurezza, economia, spettacolo, musicisti.

I riconoscimenti saranno consegnati giovedì 12 maggio – nel corso di una cerimonia presso la sede italiana del Parlamento europeo – a: Tommaso Miele, presidente aggiunto della Corte dei Conti e presidente Corte dei Conti Lazio; Lamberto Giannini, capo della Polizia – direttore generale della pubblica sicurezza; generale Francesco Paolo Figliuolo, Comando operativo di vertice interforze ed ex commissario straordinario per l’emergenza Covid-19; Fabrizio Curcio, capo Dipartimento della protezione civile; Giuseppe Schlitzer, economista, docente e manager; Maria Grazia Cucinotta, attrice e produttrice cinematografica; Oleksandr Semchuk e Ksenia Milas violinisti, Premio per la Pace.

“Nel pieno dell’emergenza sanitaria e di fronte alle pesanti ripercussioni sulla nostra convivenza – spiega Paolo Crisafi, presidente Remind & NewsRemind – abbiamo creduto fosse necessario dare un volto a quello spirito nazionale che resisteva alla pandemia e alla crisi attraverso l’indicazione di una serie di personalità che potessero degnamente rappresentare tutti gli italiani impegnati ogni giorno nelle loro attività: quella che qualcuno ha definito la foresta che cresce e che rappresenta il cuore e l’anima del nostro Paese.

Per questo i premi intendono rappresentare un riconoscimento non solo per le persone scelte dalla giuria dell’Osservatorio per le buone pratiche ma per tutto il Paese e la sua gente, per offrire una concreta occasione di ripresa e di ritorno alla normalità perseguendo valori, contenuti positivi, ideali”.

“I premiati di questa edizione – conclude Crisafi – indicano, ancora una volta, a tutti noi, che esiste sempre la strada della speranza e della vittoria sulle avversità attraverso un impegno civico e professionale, praticando valori di solidarietà e condivisione, valorizzando le doti spirituali, umane e culturali, impegnandosi per una società fondata su principi di legalità e trasparenza”.