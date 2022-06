Premio Calabrese 2022. Riconoscimenti a Mieli, Martinelli, Tamaro, Rutelli, Chimenti, Tagliente

- Advertisement -

AgenPress. Grande successo di pubblico a Soriano del Cimino per l’undicesima edizione del Premio Pietro Calabresi dedicato alla memoria di un professionista che ha dedicato la vita al giornalismo e alla cultura.

Fra i premiti noti personaggi del mondo dello sport, firme prestigiose del giornalismo e personalità della cultura come Paolo Mieli, Francesco Rutelli, Susanna Tamaro, Massimo Martinelli direttore de Il Messaggero, Franco Chimenti presidente Federgolf, Gian Paolo Montali ex pallavolista ora direttore generale del progetto Ryder Cup 2023 di golf, la giornalista di Sky Sport Vanessa Leonardi e il generale Vincenzo Parrinello. Premiati anche, la campionessa olimpica Antonella Palmisano e gli altri olimpionici Francesca Lollobrigida, Giorgia Bordignon, Yuri Confortola e Dominik Fischnaller, l’ex calciatore Tommaso Rocchi, e il giornalista, opinionista e scrittore Franco Melli. Non c’era Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, diventato da poco papà, mentre Paolo Liguori ha ritirato il premio per Andrea Pucci, direttore di TgCom24.

E’ stato un grande successo per l’ideatore e responsabile del premio Antonio Agnocchetti, che insieme a Fabio Menicacci, Antonio Tempesta e Luigi Nicolamme, per questa edizione ha deciso di proseguire nel percorso di crescita dell’evento, conferendo il riconoscimento anche a figure istituzionali come il Prefetto Francesco Tagliente indiscusso punto di riferimento del mondo dello sport per la sicurezza degli eventi.

Tagliente è stato premiato anche per il suo impegno, prima da Atleta Azzurro e poi da servitore del mondo dello Sport che nel corso degli anni gli ha riconosciuto tre prestigiosissime benemerenze al merito. Stella d’Oro al Merito Sportivo del CONI, Medaglia d’oro al merito sportivo della Federazione italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali e Medaglia d’oro della FIFA conferitagli a conclusione dei campionati mondiali di calcio Berlino 2006. Tagliente ha dedicato una vita allo sport e al servizio della gente, tenendo sempre al centro la persona umana con una particolare attenzione alle fragilità. Nel corso dell’intervista che ha accompagnato la consegna del premio Tagliente rispondendo alle domande rivoltegli dei conduttori della manifestazione Giuseppe Di Piazza responsabile della cronaca di Roma del Corriere della Sera e da Valentina Caruso di Sky Sport, ha ricordato gestione delle piazza violente Sul fronte della gestione dell’ordine pubblico, ha fatto espresso riferimento alla politica del “doppio binario”, che gli ha assicurato di bilanciare il diritto a manifestare con le esigenze della città, garantendo allo stesso tempo rigore in relazione agli illeciti registrati. E’ stato ricordato anche modello di gestione della sicurezza con i bambini e le famiglie sugli spalti e la Polizia fuori dagli impianti in occasione di derby serali e di gare internazionali

Presente alle premiazioni Costanza Calabrese, figlia del giornalista scomparso, il sindaco di Soriano Roberto Camilli, il Questore di Viterbo Giancarlo Sant’Elia e tante altre autorità

