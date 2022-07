Presidente austriaco: Putin fa la guerra imperialista, gli ucraini proteggono i nostri valori

- Advertisement -

AgenPress. Il presidente austriaco Alexander Van der Bellen ha affermato che anche gli ucraini che stanno combattendo contro l’aggressione russa stanno combattendo per “i nostri valori, pace e libertà”.

“La nostra libertà e l’intero modello della nostra convivenza vengono messi alla prova. La nostra democrazia è sotto attacco. Con alta aggressività e distruttività. Abbiamo un’altra guerra in Europa. Donne, uomini, bambini, famiglie vengono uccisi”, ha detto.

Secondo Van der Bellen, poiché le democrazie occidentali non erano d’accordo con l’aggressione russa contro l’Ucraina, ora Putin “vuole mettere in ginocchio non solo l’Ucraina, ma anche noi.

Ha sottolineato la necessità di riconoscere che “questa lotta tra dispotismo e libertà” non finirà in poche settimane o mesi – “è appena iniziata”.