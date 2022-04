Presidente Venezuela Maduro: “Le sanzioni alla Russia sono aberranti”

AgenPress. “Siamo preparati ad affrontare l’impatto dell’effetto boomerang sull’economia occidentale e mondiale, a seguito delle aberranti sanzioni contro l’economia russa. Le sanzioni sono aberranti”.

E’ quanto dichiarato dal presidente del Venezuela Nicolas Maduro in un’intervista trasmessa dal canale statale Venezolana de Televisio’n (VTV).

“Queste sanzioni dovrebbero essere revocate come le sanzioni contro Venezuela, Cuba, Nicaragua e tutti i popoli del mondo”. Il concetto stesso di sanzioni, ha concluso, “mostra che l’economia non è neutrale, che il dollaro non è neutrale, che le banche internazionali, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, non sono neutrali”.