- Advertisement -

AgenPress. Previsioni Meteo 18 Giugno 2022:

AL NORD

- Advertisement -

Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino; al pomeriggio attesi isolati rovesci sulle Alpi di Lombardia e Piemonte, ampi spazi di sereno altrove. In serata residue precipitazioni sulle Alpi Piemontesi, stabilità diffusa altrove.

AL CENTRO

Velature in transito al mattino su tutti i settori, ma sempre in un contesto asciutto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con assenza prevalente di nuvolosità.

- Advertisement -

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino con cieli in prevalenza sereni, poco nuvolosi solo sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio instabilità su Calabria e Sicilia a partire dai rilievi; nessuna variazione altrove. In serata ancora tempo asciutto con ampi spazi di sereno.

Temperature minime e massime stazionarie o in calo su tutta la penisola.

Www.centrometeoitaliano.it