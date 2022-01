Prezzi delle FFp2 impazziti sul web, e laboratori privati alzano listini dei tamponi

- Advertisement -

Consumerismo denuncia speculazioni e rincari, intervenga Antitrust

AgenPress. Speculazioni e rincari in tutta Italia per tamponi anti-Covid e mascherine Ffp2. Lo denuncia Consumerismo No Profit, che in questi giorni sta ricevendo le segnalazioni dei consumatori.

“Da nord a sud Italia si assiste da giorni a rincari ingiustificati dei prezzi, con le mascherine che viaggiano oramai verso i 3 euro in numerosi negozi e i laboratori privati che hanno aumentato senza motivo le tariffe per il tampone – spiega il presidente Luigi Gabriele – In particolare sul web i listini delle Ffp2 sono impazziti, registrando in pochi giorni aumenti astronomici fino al +300% in virtù della maggiore richiesta da parte dei consumatori i quali, come noto, devono indossare tale tipologia di mascherina in numerosi luoghi pubblici, oltre a metro, bus e treni”.

“Dai cittadini arrivano segnalazioni anche relativamente ai tamponi, con diversi laboratori privati che avrebbero approfittato dell’esigenza degli italiani di sottoporsi al tampone anti-Covid per applicare aumenti durante i giorni di festa – prosegue Gabriele – Un vero e proprio caos che realizza una illecita speculazione a danno degli utenti: per tale motivo invieremo le segnalazioni dei consumatori all’Antitrust, affinché apra una indagine sui siti di e-commerce, su catene commerciali e su soggetti privati che stanno sfruttando l’emergenza sanitaria per lucrare sulle tasche degli italiani” – conclude il presidente di Consumerismo No Profit.