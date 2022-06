Price cap, Toia (PD): “Se non in questo Consiglio nel prossimo arriveremo a questa misura proposta dall’Italia”

- Advertisement -

AgenPress. Patrizia Toia, europarlamentare del Pd, è intervenuta ai microfoni de “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi su Radio Cusano Campus.

Sul price cap, il tetto al prezzo del gas. “L’Italia ha trovato una soluzione nell’interesse di tutti e l’ha proposta -ha affermato Toia-.

Questa azione ha una grande giustificazione perché quando un mercato specifico, quello del gas, mette a rischio tutto il resto del mercato bisogna fare qualcosa. Adesso ci vuole perseveranza perché per tutte le cose in EUropa ci vuole tempo. Nella conclusione di questo Consiglio è previsto che si dia mandato alla Commissione per mettere in moto il meccanismo tecnico. Non possiamo dire che è tutto già deciso, ma è sul tavolo ed ha dei consensi, magari sarà rinviata alla Commissione in un momento più tecnico.

I Paesi che meglio dipendono dal gas non hanno grande interesse, poi ci sono Paesi come la Spagna che hanno fatto un tetto nazionale, poi ci sono i Paesi come l’Olanda che sono gli arcieri di questa visione di una destra mercatista. Se non in questo Consiglio, nel prossimo arriveremo a questa misura”.