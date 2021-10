Prigione dell’Ecuador. Rissa tra bande rivali. Sale il bilancio delle vittime, oltre 100

Il presidente Guillermo Lasso ha dichiarato lo stato di emergenza nel sistema carcerario.

“È deplorevole che le carceri si stiano trasformando in un territorio di contese di potere tra bande criminali”, ha sottolineato Lasso e ha affermato che una delle prime azioni per affrontare questo fenomeno è stata quella di dichiarare lo “stato di eccezione” in tutto il Paese in tutto il sistema carcerario del Paese. Tradotto: in tutti i centri di detenzione ecuadoriani sono sospesi i diritti di libertà di associazione e riunione.

“Dichiarare lo stato di eccezione per grave tumulto interno in tutti i centri di privazione della libertà che compongono il sistema di riabilitazione sociale a livello nazionale, senza alcuna eccezione, per un periodo di 60 giorni dalla firma del presente decreto dirigenziale”, dice il documento firmato dal capo dello Stato. Allo stesso modo, il presidente ha indicato che è stato avviato un processo di coordinamento tra le diverse istituzioni statali, con l’obiettivo di “riprendere con assoluta fermezza il controllo del Penitenziario Litoral e impedire che questi eventi si ripetano in qualche altro centro penitenziario in Ecuador”.