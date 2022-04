- Advertisement -

AgenPress. È partito il 27 aprile il primo bando del Ministero della Salute per potenziare il sistema della ricerca biomedica in Italia, con un investimento di oltre 262 milioni di euro di fondi PNRR. Le risorse sono destinate alla prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie rare (50 milioni), alla ricerca sulle malattie croniche non trasmissibili (162 milioni) e a progetti per colmare il divario tra ricerca e industria (50 milioni). Per saperne di più scarica la scheda di presentazione e consulta il bando integrale.

Anche le imprese sono beneficiarie dirette di bandi PNRR. A partire dal’11 aprile, per esempio, possono presentare domanda di agevolazione per gli investimenti nelle filiere produttive oppure per i progetti in materia di rinnovabili e batterie, attraverso lo strumento dei nuovi Contratti di sviluppo con risorse complessive per circa 3,1 miliardi di euro.

Le filiere industriali identificate come strategiche sono: alimentare, design, moda, arredo, automotive, microelettronica e semiconduttori, metallo ed elettromeccanica, chimico e farmaceutico. Per rinnovabili e batterie, invece, si parla di moduli fotovoltaici innovativi (tecnologia PV), aerogeneratori di nuova generazione e taglia medio-grande (industria eolica) e per l’accumulo elettrochimico (settore batterie). Accedere al finanziamento ora è anche più facile, perché la disciplina sui Contratti di sviluppo è stata semplificata.