Professioni: Fapi, rivedere numero chiuso a medicina

AgenPress. “Dopo il dramma della pandemia, buon senso e responsabilità dovevano spingere il Governo ed il Parlamento a rivedere il numero chiuso e i test d’ingresso per le lauree in materia sanitaria.

Ed invece nulla è cambiato solo qualche posto in più per l’apertura di nuove sei facoltà nel campo sanitario, mentre la mancanza di personale medico è stata così forte durante l’emergenza Covid-19 da richiamare in servizio i camici bianchi in pensione, che si somma al dato inequivocabile che in alcune regioni, in particolare al sud mancano i medici di base, e questo non induce ancora il Governo ad un cambio di rotta”.

Lo dichiara il responsabile nazionale della Federazione autonoma professionisti italiani, Ciro Aquino.

“Il numero chiuso per l’accesso alle facoltà di medicina – conclude Aquino – deve essere sospeso almeno per 3 anni, per consentire la formazione e l’immissione in servizio nelle strutture sanitarie di nuovi professionisti. Con la salute dei cittadini non si può più utilizzare la calcolatrice costringendo molte famiglie italiane a mandare i propri figli a studiare nelle università straniere per acquisire il titolo di laurea in medicina”.