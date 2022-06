- Advertisement -

AgenPress – Cento giorni di guerra totale sono stati un sacco di tempo per fare conoscenza con le truppe russe.

Le loro scarse prestazioni di combattimento, gli sbarramenti di artiglieria contro le città, il trattamento dei civili, i messaggi intercettati a casa e le interviste con dozzine di civili in giro per l’Ucraina consentono di mettere insieme un ritratto a mosaico degli invasori. Non è un’immagine lusinghiera.

Molti dei soldati sono sporchi e scarsamente istruiti, con molti che crescono senza accesso ai comfort moderni. Molti si sono uniti alle forze armate perché non hanno futuro nelle loro città remote. La maggior parte ha un cattivo addestramento, il morale basso e non ha fiducia nelle proprie attrezzature mal tenute e nei loro ufficiali insensibili o incompetenti.

Quando occupavano le aree, molti bevevano pesantemente, trasformando i loro alloggi in macerie o andavano in giro a depredare qualsiasi cosa a malapena preziosa su cui riuscivano a mettere le mani.

Mentre alcuni civili hanno riconosciuto di essere stati trattati adeguatamente dai soldati russi, altri hanno parlato di omicidi casuali e crudeltà inflitti per sentirsi al sicuro, per soddisfare desideri vili o semplicemente per essere crudeli.

Questo è stato sufficiente per accumulare più di 15.000 presunti crimini di guerra al 1 giugno secondo i conti del procuratore generale Iryna Venediktova. Questo variava da omicidi casuali a omicidi deliberati, torture e stupri di civili.

Il soldato russo medio è povero. Molti provengono da zone rurali prive di comfort moderni. Secondo iStories, meno della metà delle case dei villaggi nelle regioni che portano alla morte sono dotate di cose come acqua calda o gas.

Kamil Galeev, un ricercatore con sede in Russia presso il Wilson Center, ha scritto che i ranghi sono “giovani ragazzi di piccole città e di solito ambienti svantaggiati”.

I civili ucraini che vivevano vicino o tra gli occupanti russi hanno detto che molti soldati russi hanno reagito con sorpresa, invidia e delusione quando hanno visto come vivono anche gli ucraini rurali o suburbani.

l pensiero successivo degli occupanti era di solito quello di aiutarsi con quante più cose possibili.

“Naturalmente questo spiega gran parte del saccheggio, specialmente nei ricchi sobborghi di Kiev, ma anche in luoghi come il Donbas”, ha detto Mikhailov.

Quando gli è stata presentata l’opportunità di prendere roba gratis dagli ucraini, i russi ci sono caduti con entusiasmo, inviando oltre 58 tonnellate di roba da aree temporaneamente occupate in Russia, secondo l’agenzia investigativa russa Mediazona.

Le forze russe hanno anche rubato una grande quantità di patrimonio storico dai musei ucraini, comprese le collezioni di monete storiche e l’arte a Mariupol, nonché l’oro scita e le armi storiche di Melitopol.

In tutto il paese, la scelta del bottino di molti soldati ha mostrato che non erano stati esposti a cose costose prima. Avrebbero preso vestiti ed elettronica a buon mercato come stampanti, ma avrebbero lasciato dipinti costosi.

Nelle chiamate e nei messaggi tra i soldati e i loro cari in Russia, è emerso un atteggiamento molto spesso: che gli ucraini non sono davvero persone. Tutti ricordano la famigerata telefonata in cui la ragazza di un soldato gli ha dato il permesso di violentare le donne ucraine. In una telefonata più recente , una donna russa ha parlato di come avrebbe torturato e ucciso i bambini ucraini se avesse voluto. “Inietterei loro dei farmaci, li guarderei negli occhi e direi di morire, soffrire”.

Ciò è in linea con il messaggio del Cremlino secondo cui l’Ucraina non è una cosa – che i suoi residenti sono “piccoli russi” arroganti che devono essere messi al loro posto.