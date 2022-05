Pronto soccorsi, Fabbri (Simeu): “Dopo due anni di emergenza siamo ancora in crisi, negli ultimi 6 mesi 600 medici si sono dimessi”

- Advertisement -

AgenPress. “Due anni e mezzo di emergenza covid hanno esasperato la risposta e la domanda. Oggi siamo arrivati al punto a cui non siamo letteralmente in grado di dare risposta ai problemi di chi si presenta in pronto soccorso. Tanti medici sono usciti dal sistema perchè il clima è diventato insostenibile. Per cui non siamo più in grado di dare risposta. Anche in Emilia Romagna, dove di solito gli ospedali sono molto ben organizzati, le proteste nei pronto soccorsi sono ogni giorno sui giornali. O viene preso un provvedimento su questo specifico settore oppure la situazione continuerà a peggiorare. Negli ultimi 6 mesi hanno dato le dimissioni 600 medici in Italia e questa cadenza continua ad aumentare”.

“Il problema delle risorse. Noi facciamo continuamente concorsi, ma purtroppo non si presenta nessuno perchè i medici hanno varie opzioni e non scelgono questo tipo di carriera, non scelgono il pronto soccorso.

C’è bisogno di un provvedimento ad hoc. Il problema è che spesso si guarda la nave che affonda, qualcuno si butta il mare, qualcun altro rimane sulla nave aspettando che affondi, ma nessuno fa nulla.

Andrea Fabbri, membro della presidenza SIMEU (Società Italiana della medicina di emergenza-urgenza).