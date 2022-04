Protezione civile, pronta la piattaforma per la gestione dei profughi ucraini

- Advertisement -

La Protezione civile ha pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per il reperimento di 15mila nuovi posti, che scadrà il 22 aprile.

AgenPress. E’ pronta la piattaforma per la gestione dei profughi ucraini. Lo annuncia il Capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio: “Stiamo lavorando alla predisposizione di una piattaforma” per il contributo per l’autosostentamento e “terminando la procedure amministrative di scambio dei dati con le prefettura e le questure, ma confidiamo che nell’arco qualche giorno questa misura possa essere finalizzata: una volta ricevuto il messaggio di accoglimento, il beneficiario riceverà il denaro in contanti all’ufficio postale o in banca. E’ stata scartata l’ipotesi di una tessera, vista la natura temporanea di questa misura”.

“Siamo disposti a strumenti di rinforzo straordinario di alcune Questure per consentire che i tempi” di rilascio “siano ridotti – aggiunge Curcio -. Per altro queste persone sono per la maggior parte presenti su 4 Regioni, Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio e Campania, quindi è evidente che ci sono Questure sotto pressione, e stiamo lavoro per accelerare i tempi”

Per quanto riguarda l’accoglienza, Curcio ha ricordato che “il primo passo è stato potenziare i posti Cas e Sai per 8mila unità. L’altro è stata l’accoglienza diffusa sul territorio, utilizzando l’esperienza e la capacità delle associazioni del terzo settore e i Comuni”.

La Protezione civile ha pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per il reperimento di 15mila nuovi posti, che scadrà il 22 aprile: “all’esito della manifestazione di interesse e alla valutazione da parte di una commissione apposita avremo un quadro della disponibilità di questi 15mila posti sul territorio”.