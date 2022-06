Protocollo Ministero Salute anti-covid. Per lavoratori privati raccomandate mascherine FFp2

- Advertisement -

AgenPress – Mascherine FFp2 raccomandate in particolari contesti e per i ‘fragili’. Lo prevede il “Protocollo aggiornamento” delle misure anti-Covid negli ambienti di lavoro reso noto dal Ministero del Lavoro dopo il confronto con Ministero della Salute, MISE,INAIL e parti sociali. “L’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2 è un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio” in ambienti chiusi e “condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di 1 metro”.

Per il datore di lavoro è previsto che assicuri “la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo”. Inoltre, il datore di lavoro, “su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati – viene chiarito – individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili”.

L’attuale Protocollo è “più snello e contiene una serie di misure di prevenzione che tengono conto dell’evoluzione della situazione pandemica: è una semplificazione importante del quadro di regole ma non è un liberi tutti, considerata l’impennata dei contagi di questi giorni”.