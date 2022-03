Putin a Macron: gli ucraini o accettano con metodi politici e diplomatici o lo otterremo per via militare

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente russo Vladimir Putin ha detto al suo omologo francese Emmanuel Macron che gli obiettivi dell’operazione russa in Ucraina – la sua smilitarizzazione e lo status neutrale – saranno raggiunti, ha affermato il Cremlino. Putin ha affermato che qualsiasi tentativo da parte di Kiev di ritardare i negoziati comporterebbe l’aggiunta di Mosca alla sua lista di richieste.

Putin ha fatto pressione su Macron affinché faccia il possibile perché tutti gli stranieri siano evacuati dall’Ucraina, affermando che continuerà la sua lotta contro i nazionalisti in Ucraina “senza compromessi” e aggiungendo che potrebbe anche aumentare le sue esigenze nei confronti di Kiev.

La telefonata di un’ora e mezzo è stata voluta dal presidente russo ed è stata l’occasione di verificare “la determinazione del presidente russo ad andare fino in fondo nell’operazione in Ucraina”. Fonti Eliseo spiegano che Putin ha telefonato a Macron “per informarlo sulla situazione e sulle sue intenzioni nel quadro del dialogo che Mosca e Parigi continuano a mantenere”.

Putin “ha indicato che le operazioni in Ucraina procedono secondo i piani” russi ed è tornato a lungo sulle sue motivazioni: “il rifiuto degli ucraini di applicare gli accordi di Minsk e la denazificazione dell’Ucraina”.

Secondo Putin, in tutto quello che sta succedendo “è grande la responsabilità degli occidentali”, che si comportano “come nella ex Jugoslavia, con i bombardamenti di Belgrado”.

“Per questo sono stato costretto ad agire”. Il presidente russo ha accusato gli ucraini di “crimini di guerra nei villaggi”, affermando che “si comportano come nazisti”.

“Sono disponibile al negoziato ma – ha insistito Putin citato dall’Eliseo – questo deve essere basato sul disarmo dell’Ucraina. Se gli ucraini non lo accettano con metodi politici e diplomatici, lo otterremo per via militare. La campagna subirà adattamenti via via che gli obiettivi saranno raggiunti. Ordinerei una sospensione delle operazioni soltanto se gli ucraini accettassero le condizioni”.