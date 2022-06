Putin è malato. Ex spia britannica Steele. “Sarà inabile entro tre-sei mesi, poi rovesciato come leader”

- Advertisement -

AgenPress – Funzionari dell’intelligence occidentale ritengono che Vladimir Putin potrebbe diventare inabile dal punto di vista medico “entro tre-sei mesi”, ha affermato un’ex spia.

L’ex ufficiale dell’intelligence britannica Christopher Steele ha affermato che la CIA e altre agenzie ritengono che il presidente russo potrebbe essere estromesso nei prossimi mesi dopo la sua “disastrosa” invasione dell’Ucraina.

Ha affermato che mentre uno dei fattori sarebbe la sua salute “calata”, dipenderebbe anche da ciò che è accaduto in Ucraina e se la Russia ha subito vittime più sostanziali.

Steele ha detto a The World at One di BBC Radio 4: “Non lo vedo (Putin) essere al potere per più di tre-sei mesi da adesso.

“Ci sono segni che la sua salute stia peggiorando per un inizio che sarà un fattore in questo.

“E se ciò che ci viene detto dalla CIA, da altri e dalle nostre stesse fonti è vero, allora sembra che potrebbe diventare incapace in quel tipo di tempo”.

“Questo è un regime di uomini forti in cui le persone devono avere paura del leader e se il leader è inabile dal punto di vista medico, ci sarà una mossa contro di lui, ne sono sicuro”.

L’ex agente dell’MI6 ha detto che è improbabile che il suo sostituto sia più liberale di Putin, ma sarebbe qualcuno che aveva un interesse acquisito a uscire dalla guerra. “Non credo significherebbe buoni rapporti con l’Occidente, ma almeno potremmo avere un negoziato in cui potrebbero affermare di non aver perso la faccia a causa della colpa che darebbero al precedente leader .”