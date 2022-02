Putin firma in diretta tv il riconoscimento del Donbass. Ucraina ormai serva dei padroni occidentali

- Advertisement -

AgenPress – Vladimir Putin firma in tv il riconoscimento del Donbass, alla presenza dei due leader delle repubbliche separatiste.

All’inizio della giornata, i capi delle autoproclamate repubbliche filo-russe hanno chiesto al leader del Cremlino di riconoscere la loro indipendenza e sovranità.

I membri del Consiglio di sicurezza di Putin hanno sostenuto l’iniziativa in una riunione lo stesso giorno.

Il presidente russo ha deciso di riconoscere immediatamente l’indipendenza delle repubbliche separatiste ucraine di Lugansk e Dontesk e lo ha fatto firmando al Cremlino, in diretta tv, il riconoscimento con i leader delle due entità del Donbass.

La Russia è “sempre in favore di una soluzione diplomatica, comprendiamo la nostra responsabilità colossale nella regione e comprendiamo le esigenze di sicurezza europea. Ma la sicurezza di uno non può essere garantita a spese di un altro. Abbiamo inviato le nostre proposte agli Stati Uniti, fatto delle richieste in termini di garanzie di sicurezza, ma la risposta è stata piena di dichiarazioni generiche da parte degli Usa e della Nato, per portare acqua al loro mulino”.

“L’adesione dell’Ucraina alla Nato porrebbe una minaccia diretta per la sicurezza della Russia”, ha detto ancora. “Sull’allargamento della Nato a est ci hanno ingannato”.

“L’Ucraina ha sempre rifiutato di riconoscere i legami storici con la Russia e non c’è da meravigliarsi quindi per quest’ondata di nazismo e nazionalismo” in questo Paese.

“L’Ucraina è stata creata da Lenin, è stato il suo creatore e il suo architetto. Lenin aveva un interesse particolare anche per il Donbass”, ha aggiunto ancora, sottolineando che “ha già perso la sua sovranità”, diventando serva “dei padroni occidentali”.

“In Ucraina le armi occidentali sono arrivate con un flusso continuo, ci sono esercitazioni militari regolari nell’ovest dell’Ucraina, l’obiettivo è colpire la Russia. Le truppe della Nato stanno prendendo parte a queste esercitazioni, almeno 10 sono in corso, ed i contingenti Nato in Ucraina potrebbero crescere rapidamente”, ha aggiunto Putin, aggiungendo che i “sistemi di comando delle truppe ucraine sono già integrati con la Nato e l’Alleanza ha iniziato a sfruttare il territorio ucraino” con infrastrutture missilistiche.

Putin ha pronunciato lunghe osservazioni sulla storia sovietica e sulla formazione della Repubblica socialista sovietica ucraina sotto il dominio comunista nel 20° secolo.

“Cominciamo dal fatto che l’Ucraina moderna è stata interamente creata dalla Russia, più precisamente dai bolscevichi, la Russia comunista. Questo processo è iniziato quasi subito dopo la rivoluzione del 1917”. “Poi, alla vigilia e dopo la seconda guerra mondiale, Stalin ha già annesso all’URSS e trasferito all’Ucraina alcune terre che in precedenza appartenevano a Polonia, Romania e Ungheria”. “E nel 1954, per qualche ragione, Krusciov prese la Crimea dalla Russia e la diede all’Ucraina. In realtà, è così che si è formato il territorio dell’Ucraina sovietica”.