“Pietro il Grande ha condotto la grande guerra del nord per 21 anni. Sembrerebbe che fosse in guerra con la Svezia, ha preso qualcosa da loro. Non ha preso nulla da loro, è tornato [quello che era della Russia]”, ha detto giovedì il presidente russo dopo aver visitato una mostra dedicata allo zar. Dopo mesi in cui ha negato che la Russia fosse guidata da ambizioni imperiali in Ucraina , Putin sembrava abbracciare quella missione, confrontando la campagna di Peter con le attuali azioni militari della Russia. “Apparentemente, è anche nostro compito restituire [quello che è della Russia] e rafforzare [il paese]. E se partiamo dal fatto che questi valori di base sono alla base della nostra esistenza, riusciremo sicuramente a risolvere i compiti che dobbiamo affrontare”. Putin, ora al suo 23esimo anno al potere, ha ripetutamente cercato di giustificare le azioni della Russia in Ucraina, dove le sue forze hanno devastato città, ucciso migliaia di persone e costretto milioni di persone a fuggire, proponendo una visione della storia che afferma che l’Ucraina non ha una reale nazionalità identità o tradizione di stato.

Putin ha continuato, aggiungendo che i paesi europei all’inizio non hanno riconosciuto San Pietroburgo come russa, equiparandola all’attuale situazione nei territori ucraini occupati dalla Russia, inclusa la Crimea, che gli alleati statunitensi ed europei non riconoscono come russi.