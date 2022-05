Putin incolpa la Nato. “Non ci ha ascoltato”. “Orrore di una guerra globale non si deve ripetere”

- Advertisement -

AgenPress – “L’orrore di una guerra globale non si deve ripetere”. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin in occasione della parata per il giorno della vittoria sui nazisti.

Ha poi collegato la lotta del suo paese contro la Germania nazista nella seconda guerra mondiale con la sua invasione dell’Ucraina e ha affermato senza fondamento che l’Occidente non gli aveva dato scelta.

- Advertisement -

Ma nonostante il prevedibile legame della guerra odierna in Ucraina con la lotta contro il nazismo nella seconda guerra mondiale, non ha fornito indizi reali sulle sue intenzioni future.

Non si parla di mobilitazione. Nessuna dichiarazione di vittoria in Ucraina. Un riferimento alle vittime, ma nessun cambio di terminologia: si tratta pur sempre di una “operazione militare speciale”, non di una guerra.

Putin ha affermato che l’intervento in Ucraina era necessario poiché l’Occidente stava creando “minacce vicino ai nostri confini” e “si stava preparando per l’invasione della nostra terra”.

- Advertisement -

Ha anche affermato che l’Occidente non vuole ascoltare le proposte di dialogo della Russia, che è “stata sempre stata favorevole alla creazione di un sistema indivisibile per la sicurezza, ma la Nato non ha voluto ascoltarci”.

“I paesi della NATO non volevano ascoltarci”, ha detto Putin, aggiungendo che ciò significa che “avevano piani molto diversi e lo abbiamo potuto vedere”.

“La Russia ha rifiutato preventivamente l’aggressione: è stata una decisione forzata e sovrana”.

Putin ha detto alle truppe che “oggi stai difendendo ciò per cui hanno combattuto i tuoi nonni e bisnonni”.

La morte di ogni soldato e ufficiale, ha aggiunto spiegando di aver firmato l’ordine di dare un’assistenza statale ai figli dei militari russi uccisi in Ucraina.

Dice che la Russia “ha esortato l’Europa a trovare un equo compromesso, ma non volevano ascoltarci” e dice che stavano preparando un’operazione punitiva nel Donbas, nell’Ucraina orientale, dove ha detto che le operazioni della Russia sono ora concentrate.

“A Kiev dicevano che avrebbero potuto ottenere armi nucleari e la Nato ha iniziato a esplorare le terre vicine a noi e questo è diventato un’evidente minaccia per il nostro Paese e per i nostri confini. Tutto ci diceva che c’è bisogno di combattere”.