AgenPress – Vladimir Putin assicura di non voler ‘ricostruire un impero’. Lo riferisce l’Interfax.

La Russia continuerà la fornitura ininterrotta di gas ai mercati globali, ha affermato il presidente Vladimir Putin .accogliendo gli ospiti del Sesto Summit sul Gas del Forum dei Paesi Esportatori di Gas.

“Un uso più ampio del gas naturale, uno dei tipi di carburante più rispettosi dell’ambiente, è abbastanza rilevante in questa fase. La Russia è destinata a continuare la fornitura ininterrotta di questa risorsa energetica, compreso il gas naturale liquefatto, ai mercati globali, per migliorare l’esistente infrastrutture e aumentare gli investimenti nel settore del gas”, ha detto Putin nei suoi saluti agli ospiti e ai partecipanti al Sesto vertice sul gas del Forum dei paesi esportatori di gas.

“Siamo fiduciosi che la transizione energetica, che non è utilizzata come strumento per la promozione degli interessi politici ed economici di alcuni attori e, soprattutto, non è gravata da sanzioni o altre restrizioni, soddisfi gli interessi della comunità internazionale”, ha aggiunto o Putin.

