Putin: “L’Occidente preparava un’invasione di nostri territori”

AgenPress. Da Mosca Vladivostok, sulla costa russa del Pacifico, la Russia celebra così il Giorno della Vittoria, e la sconfitta del nazismo nel 1945.

Nel discorso di apertura Putin si congratula con i combattenti russi: “Compagni ufficiali, sottoufficiali, compagni, generali e ammiragli, mi congratulo con voi per il 77esimo anniversario della grande vittoria. Anche ora in questi giorni voi combattete per la nostra gente nel Donbass, per la sicurezza della nostra patria“.

Poi accusa: “Alla fine dello scorso anno l’Occidente stava apertamente preparando un attacco al Donbass e alla Crimea, a Kiev c’erano richieste di armi nucleari che creavano “una minaccia inaccettabile proprio al nostro confine. L’Occidente preparava una invasione di nostri territori”.

Infine ha definito che: l’offensiva in Ucraina è un’operazione preventiva, necessaria e giusta“.

Il presidente russo ha poi ricordato di aver chiesto ai Paesi della Nato un’accordo sulle garanzie di sicurezza, ma, ha lamentato, “non siamo stati ascoltati”.