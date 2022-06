Putin minaccia l’Occidente. Altre armi a Kiev e colpiremo nuovi siti. Si vuole estendere il conflitto il più possibile”

- Advertisement -

AgenPress – Consegnare altre armi a Kiev da parte degli occidentali ha l’unico obiettivo di “estendere il conflitto il più possibile”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, secondo quanto riporta la Tass.

“Secondo me, tutto questo clamore su ulteriori consegne di armamenti generalmente persegue l’unico obiettivo di prolungare il conflitto armato il più a lungo possibile”, ha detto Putin in un’intervista su Rossiya-1 che andrà in onda oggi, parlando delle nuove consegne di armi americane agli ucraini.

- Advertisement -

Se l’Occidente fornirà missili a lungo raggio a Kiev, la Russia ne prenderà atto e colpirà strutture finora risparmiate dalla guerra.