Putin minaccia l’Occidente. Chiunque tenti di ostacolarci e interferire subirà conseguenze mai viste prima

AgenPress – La Russia “non farà lo stesso errore due volte nel compiacere l’Occidente. Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire” in Ucraina “sappia che la Russia risponderà con delle conseguenze mai viste prima. Siamo preparati a tutto. Spero di essere ascoltato”.

La Russia ha avviato un’operazione militare in Ucraina a seguito della richiesta delle autorità delle repubbliche di Donetsk e Lugansk di assistenza per respingere l’aggressione militare di Kiev, ha affermato giovedì il presidente russo Vladimir Putin in un discorso urgente spiegando che Mosca avrebbe cercato la “smilitarizzazione e denazificazione” dell’Ucraina. Ha, inoltre, invitato l’esercito ucraino a deporre le armi e ha avvertito che sarebbe seguita una pronta risposta ai tentativi di intervento straniero dall’esterno.

Successivamente sono seguite segnalazioni di suoni di esplosioni in un certo numero di città ucraine, tra cui Kiev e Kharkov.

Putin ha esortato l’esercito ucraino a “deporre immediatamente le armi e partire per casa”.

“Quei militari dell’esercito ucraino che soddisferanno questa richiesta saranno liberi di lasciare la zona delle operazioni di combattimento e tornare dalle loro famiglie”. Tutta la responsabilità di un possibile spargimento di sangue “poggerà interamente sul regime al potere dell’Ucraina”.

Nel suo discorso al popolo ucraino, ha spiegato che le azioni della Russia sono state intraprese per legittima difesa dalle minacce e da una “sventura ancora maggiore di quella che sta accadendo oggi”.

“Per quanto possa essere difficile farlo, vi chiedo di capirlo e chiedo collaborazione per voltare al più presto questa tragica pagina e andare avanti insieme”.

Putin ha messo in guardia contro i tentativi di intervento straniero negli attuali sviluppi, per non parlare dell’intervento straniero.

“Nessuno dovrebbe dubitare che un attacco diretto alla Russia si concluderebbe con la sconfitta del potenziale aggressore e terribili conseguenze per l’attaccante”, ha avvertito.

“Chiunque possa tentare di crearci ostacoli, per non parlare di minacciare il nostro Paese e il nostro popolo, dovrebbe sapere che la risposta della Russia seguirà senza indugio e comporterà conseguenze che non hai mai incontrato nella tua storia. Siamo preparati per qualsiasi marcia di Verranno prese tutte le decisioni necessarie al riguardo. Spero di essere ascoltato”.