Putin parla alla nazione. Ucraina creata da Lenin, è parte integrante della nostra storia e cultura

AgenPress – “L’Ucraina è stata creata da Lenin, è stato il suo creatore e il suo architetto. Lenin aveva un interesse particolare anche per il Donbass”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, in un discorso alla nazione in diretta tv.

“L’Ucraina non è un Paese confinante, è parte integrante della nostra storia e cultura”, ha detto ancora. “Ha sempre rifiutato di riconoscere i legami storici con la Russia e non c’è da meravigliarsi quindi per quest’ondata di nazismo e nazionalismo” in questo Paese.

“Minacce permanenti sono arrivate dalle autorità ucraine per quanto riguarda l’energia. Continuavano a ricattarci sulle forniture energetiche e sono questi gli strumenti che hanno utilizzato nelle trattive con l’occidente”.

Putin ha pronunciato lunghe osservazioni sulla storia sovietica e sulla formazione della Repubblica socialista sovietica ucraina sotto il dominio comunista nel 20° secolo.

"Cominciamo dal fatto che l'Ucraina moderna è stata interamente creata dalla Russia, più precisamente dai bolscevichi, la Russia comunista. Questo processo è iniziato quasi subito dopo la rivoluzione del 1917". "Poi, alla vigilia e dopo la seconda guerra mondiale, Stalin ha già annesso all'URSS e trasferito all'Ucraina alcune terre che in precedenza appartenevano a Polonia, Romania e Ungheria". "E nel 1954, per qualche ragione, Krusciov prese la Crimea dalla Russia e la diede all'Ucraina. In realtà, è così che si è formato il territorio dell'Ucraina sovietica".ha detto Putin.