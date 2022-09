Putin, sanzioni sono minaccia al mondo intero. Niente di nuovo, è una politica che l’Occidente fa da decenni

- Advertisement -

AgenPress – Le sanzioni imposte dai Paesi occidentali alla Russia costituiscono “una minaccia al mondo intero”, he detto il presidente russo, Vladimir Putin , nel suo discorso all’Eastern Economico Forum a Vladivistok.

“La pandemia è stata rimpiazzata da nuove sfide globali che pongono una sfida al mondo intero. Mi riferisco alla frenesia delle sanzioni occidentali, agli aggressivi tentativo (dell’Occidente) di imporre un modello di comportamento ad altri Paesi, privandoli di sovranità e soggiogandoli al suo volere”.

Putin ha aggiunto che “non c’è nulla di nuovo in questo, è una politica che per decenni l’Occidente ha perseguito collettivamente. Il movente di questi processi – ha proseguito il presidente russo da Vladivostok – era lo sfuggente predominio degli Stati Uniti nell’economia globale, oltre all’ostinato rifiuto, o forse l’incapacità delle élite occidentali di vedere e riconoscere fatti obiettivi”. Secondo Putin, infatti, “cambiamenti irreversibili, si potrebbe dire ‘tettonici’ sono avvenuti di recente nel sistema di relazioni internazionali”, come “il ruolo cresciuto in modo significativo dei Paesi dell’Asia-Pacifico, che si sviluppano in modo dinamico”.