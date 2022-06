Putin vuole tutta l’Ucraina. Medvedev: “Chi ha detto tra due anni esisterà ancora?”

- Advertisement -

AgenPress – Vladimir Putin probabilmente vuole ancora conquistare gran parte se non tutta l’Ucraina, ma ha dovuto restringere i suoi obiettivi tattici in guerra, ha affermato martedì il sottosegretario alla Difesa per la politica Colin Kahl.

“Penso ancora che abbia progetti su una parte significativa dell’Ucraina, se non sull’intero paese. Detto questo, non credo che possa raggiungere quegli obiettivi”, ha detto Kahl, parlando a un evento ospitato dal Center for New American Security.

“Potrebbero fare guadagni tattici qua e là. Gli ucraini stanno resistendo. Non credo che i russi abbiano la capacità di raggiungere quegli obiettivi grandiosi”.

”Solo una domanda: chi ha detto che l’Ucraina tra due anni esisterà ancora sulla mappa del mondo?”. E’ la domanda provocatoria che questa mattina l’ex presidente russo Dmitri Medvedev si è fatto su Telegram, mettendo in dubbio l’esistenza futura dell’Ucraina come Paese.