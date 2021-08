Queensland. Più di 35 cavalli uccisi in una proprietà. Polizia: “scena orribile”

- Advertisement -

AgenPress – Più di 35 cavalli sono stati uccisi nell’entroterra del Queensland in quella che la polizia ha descritto come una scena “orribile”.

I cavalli sono stati trovati morti sul ciglio di una strada principale alla stazione di Yanburra, a circa 60 km a nord di Longreach.

Hanno incluso cavalle con puledri ai piedi, fattrici gravide, puledri e castroni, alcuni con ferite multiple da arma da fuoco, ha detto la polizia.

“Sono un agente di polizia da più di 30 anni e la scena era caotica, orrenda”, ha detto all’ABC il sergente investigativo Allan Cook.

“Al momento è stagione turistica, chiunque passasse davanti a quella strada avrebbe visto quelle carcasse… Hai stalloni, puledri, giumente gravide, puledri abortiti, hanno sparato ai puledri ai piedi, è orribile”.

Gli animali sono stati scoperti lungo Cramsie Muttaburra Road e si ritiene che siano stati uccisi tra martedì e mercoledì di questa settimana.

La polizia ha detto che si aspettavano di trovare altri cavalli morti sulla proprietà di 5.000 acri. Hanno invitato chiunque abbia visto attività sospette sulla strada a farsi avanti.

Cook ha affermato che incidenti come questo potrebbero avere un impatto devastante sulle comunità rurali.

“Ecco perché il Queensland Police Service sta lavorando a stretto contatto con le agenzie partner per identificare la persona o le persone responsabili”, ha affermato in una nota.

“Facciamo appello a chiunque abbia informazioni a parlare immediatamente con la polizia”.

La polizia ha detto che l’incidente non sembra essere stato un abbattimento legale.

Il proprietario della stazione non era in casa quando i cavalli sono stati uccisi. Inoltre, gli animali non sono stati uccisi in modo coerente con l’eutanasia umana.