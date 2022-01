Quirinale, AIDAA: riconfermato Mattarella il Presidente “Gattaro”

- Advertisement -

AgenPress. Mentre tutti si aspettavano al Quirinale un nuovo presidente della Repubblica con il proprio cane al seguito, a spuntarla sono stati ancora una volta i gatti di Mattarella.

Pochi sanno infatti che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è un vero e proprio “presidente gattaro” che ha tra i suoi maggiori hobby proprio l’amore per i gatti. Prima di insediarsi nel suo primo mandato al Quirinale il presidente Mattarella viveva nella sua casa di Palermo attorniato da diversi gatti persiani, quando salì al colle lo seguirono nella sua nuova dimora i suoi tre preferiti: Cimabue, Dante e Boccaccio.

Secondo voci “ufficiose” il presidente cosi come a suo tempo papa Ratzinger dedica una piccola parte della sua impegnativa giornata a fare le coccole ai suoi amati gatti. “Non è dato sapere- scrive in una nota l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente– se in questi sette anni la famiglia pelosa del presidente sia cresciuta, certo è che non è diminuito il suo amore e la sua passione per i gatti, in quanto le solite voci non ufficiali sostengono che nei lavori di ristrutturazione della sua casa romana qualora avesse dovuto lasciare il Quirinale il presidente Mattarella ha chiesto di allestire uno spazio proprio per i gatti che però per i prossimi sette anni saranno ancora ospiti del Quirinale con buona pace del cane dei corazzieri che potrà cosi continuare a rincorrerli per il giardino presidenziale”.