Quirinale. Al via i vertici di centrodestra e centrosinistra. Salvini, “Draghi è prezioso lì dov’è. Non a giochini con i premier”

AgenPress – Al via il vertice dei leader del centrodestra negli uffici del gruppo della Lega a Montecitorio.

Presenti alla riunione il leader della Lega, Matteo Salvini, il Presidente di Fdi Giorgia Meloni, il coordinatore nazionale di Fi Antonio Tajani, il leader di Noi con l’Italia, Maurizio Lupi, Antonio De Poli e Lorenzo Cesa dell’Udc, Giovanni Toti e Luigi Brugnaro per Coraggio Italia.

“Draghi è prezioso lì dov’è. Non a giochini con i premier”, ha detto Matteo Salvini entrando al vertice.

Vertice anche a sinistra. È iniziato alla Camera l’incontro per decidere il voto allo scrutinio di oggi per il Colle. L’orientamento è per la scheda bianca. Partecipano i leader del Pd Enrico Letta, del M5s Giuseppe Conte e di Leu Roberto Speranza e i capogruppo di Camera e Senato delle tre forze politiche.