Quirinale. Al via la quarta votazione. Il M5S vota scheda bianca. Conte, disponibilità a colloquio con centrodestra

AgenPress – Al via nell’Aula di Montecitorio la quarta votazione del Parlamento in seduta comune integrato dai delegati regionali per eleggere il presidente della Repubblica. Al banco della presidenza ci sono i presidenti di Camera e Senato Roberto Fico e Elisabetta Alberti Casellati. Il quorum richiesto è da questa votazione quello della maggioranza assoluta dei componenti del Collegio.

L’orientamento del M5S è di votare scheda bianca. Emerge dalla riunione dei gruppi a Montecitorio.

L’indicazione è arrivata ai parlamentari M5s riuniti in contemporanea con il vertice di Pd-M5s-Leu. Conte è arrivato all’assemblea quando già la riunione, guidata dai capigruppo Mariolina Castellone e Davide Crippa, era stata sciolta.

“Non è che oggi dichiariamo, ma confermiamo la nostra disponibilità, che è immediata. Per il paese lavoriamo 24 ore su 24”, ha detto Giuseppe Conte parlando della disponibilità a un incontro con il centrodestra.