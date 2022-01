Quirinale. Berlusconi ricoverato al San Raffaele da giovedì scorso. Questo spiega il non rientro a Roma

- Advertisement -

AgenPress – Silvio Berlusconi è ricoverato all’ospedale San Raffaele da giovedì scorso. Nei giorni scorsi si era recato diverse volte nella struttura per monitorare il proprio stato di salute, ma – come riferiscono fonti azzurre – non è mai stato ricoverato. “Nulla di grave, solo la necessità di check up di rito” – dicono ancora da Forza Italia – dopo aver avuto il Covid (motivo per cui fu ricoverato in settembre) e dopo essere stato colpito da una gastroenterite.

Berlusconi era stato ricoverato l’ultima volta – proprio a causa della gastroenterite – dall’11 al 15 maggio scorso. Prima del ricovero, il leader di Forza Italia era rimasto nella sua villa di Arcore per una decina di giorni: vi era tornato il 30 aprile dopo un altro ricovero (sempre al San Raffaele) durato 24 giorni.

Nel giugno 2016 il Cavaliere era stato operato al San Raffaele con un intervento a cuore aperto per la sostituzione della valvola aortica; nell’aprile 2019 era tornato in sala operatoria per un’occlusione intestinale.

Ci sarebbero quindi anche motivi di salute dietro la scelta di non rientrare nelle Capitale in queste fasi cruciali delle trattative per il nuovo presidente della Repubblica e dietro la sua assenza dal vertice del centrodestra in cui ha annunciato il suo ritiro dalla Corsa al Quirinale affidando la sua posizione ad una nota scritta, letta dalla senatrice Licia Ronzulli collegata via Zoom con gli altri leader della coalizione. La stessa Renzulli ha tenuto a precisare questa mattina che il passo indietro del leader di Forza Italia non è correlato alle sue condizioni di salute: “Il presidente sta bene, sappiamo tutti che è un leone e tornerà presto a ruggire”.