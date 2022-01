Quirinale. Binetti (Udc): Con Mattarella bis si rafforza azione governo

- Advertisement -

AgenPress. “La probabile rielezione di Mattarella darebbe ulteriore forza al governo guidato dal premier Draghi. L’asse Draghi-Mattarella risulta enormemente rafforzato e questo si traduce in una maggiore energia per fare le riforme necessarie per il nostro Paese. Quelle previste dal PNRR, che stanno andando al rallentatore.

Draghi è molto meno ricattabile da parte dei partiti anche perché sapendo di avere Mattarella alle sue spalle, e forse al di sopra di lui, sa di avere un presidente che lo apprezza e che lo ha chiamato a svolgere un ruolo davvero molto complesso. Mattarella sarà ben felice di potersi appoggiare su Draghi e di sapere che si stanno facendo le cose giuste al momento giusto.

Auguriamo che la maggiore sicurezza e la maggiore garanzia di questo asse Quirinale-Chigi sia in grado di offrire nuova sicurezza al Paese, permettendo a tutti e due di rispettare maggiormente le prerogative del parlamento. Vorremmo che il governo si fidasse di più di noi. Senza bisogno di mettere la fiducia ad ogni piè sospinto”. Lo scrive in una nota Paola Binetti, senatrice dell’Udc.