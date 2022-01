Quirinale. Ceccanti (PD), Casellati come la monaca di Monza. Spero si sottragga al movimento distruttivo di Salvini

- Advertisement -

AgenPress – “Si fa davvero fatica a credere che la Presidente del Senato accetti di essere protagonista di una disfida così lacerante (viene in mente il manzoniano “La sventurata rispose” per la monaca di Monza) o che l’abbia addirittura sollecitata, come scrivono alcuni, tenendo tra l’altro presente che dal 3 febbraio secondo una tesi (mi pare minoritaria) sarebbe lei a dover esercitare la supplenza del Presidente Mattarella”.

Lo scrive sul suo blog Stefano Ceccanti, capogruppo del Pd in commissione Affari costituzionali della Camera che perora la candidatura di Mattarella. ” Speriamo comunque di essere smentiti a breve dai fatti e che almeno la Presidente del Senato si sottragga al movimento distruttivo di Salvini”, conclude Ceccanti.