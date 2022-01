Quirinale. Centrodestra propone Nordio, Moratti, Pera. “Nomi sicuramente di qualità, valuteremo”, replica Letta

- Advertisement -

Agenpress – Letizia Moratti, Carlo Nordio, Marcello Pera. Sono queste le candidature decise dal centrodestra nel corso del vertice con i leader della coalizione, secondo quanto ufficializzato da Matteo Salvini.

“E’ stata una lunga e proficua riunione con un Centrodestra compatto, è il nostro tratto distintivo: muoverci all’unisono dall’inizio alla fine di questo percorso”, ha detto Matteo Salvini durante la conferenza stampa al termine del vertice che ha stabilito la rosa di nomi per il Quirinale.

“Vogliamo chiudere in fretta. Non diciamo no pregiudizialmente a nessuno e speriamo che anche gli altri si confrontino nel merito. Non sono candidati di bandiera, sono personalità di altissimo profilo”.

“Il Centrodestra mette il meglio di sé e tutte le risorse possibili in campo per servire la Repubblica e la nostra patria”, afferma Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia nella conferenza stampa del Centrodestra alla Camera. Abbiamo “a disposizione della Repubblica molte figure che non hanno tessera ma che sono al servizio dello Stato e delle istituzioni e credo sia giusto rivendicare questa capacità e ricchezza di risorse per l’Italia che non possono essere nascoste e cancellate”.

Quelli proposti dal Centrodestra sono “nomi sicuramente di qualità e li valuteremo senza spirito pregiudiziale”, ha detto Enrico Letta conversando con i giornalisti in Transatlantico.