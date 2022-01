Quirinale. Conte, instaurato canale con la destra, ma proposta Berlusconi è irricevibile

- Advertisement -

AgenPress – “La candidatura del presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi è per noi una proposta irricevibile. Chiederò pertanto al centrodestra di non schierare il fondatore stesso della coalizione nonché attuale leader di Forza Italia. Se davvero le forze di centrodestra e i loro leader hanno a cuore l’interesse del Paese e la ricerca di una personalità che possa raccogliere la più ampia condivisione: allora accantoniamo candidature che nascono palesemente di parte e che certo non potranno raccogliere mai, e dico mai, i voti del Movimento 5 Stelle”.

Lo ha detto il Presidente M5s Giuseppe Conte ai deputati e senatori del Movimento.

Nella partita per il Colle “credo sia opportuno direi proprio necessario allargare il campo del confronto”, dice ancora Conte definendo “solido” il dialogo e “l’asse nel nostro campo, quello progressista”. Ma aggiunge, “vi informo che ho instaurato anche un canale diretto con gli esponenti di centrodestra. Questo confronto con gli esponenti di centrodestra, e in particolare con Salvini, è utile”.