Quirinale, Di Battista: “Per me l’ipotesi peggiore in assoluto era Draghi Presidente della Repubblica”

- Advertisement -

AgenPress . Adesso la squallida narrazione dell’establishment mediatico sarà “Draghi ha lavorato fin dall’inizio per il Mattarella bis”. Un po’ come la volpe che non arriva all’uva dopo averci provato in ogni modo (con l’aiuto di nani che si credono giganti) e che alla fine dice che ha sempre sognato che a mangiarla fosse solo Mattarella. Scemenze mandate alla stampa che la stampa diffonde comportandosi non da Stampa ma da ufficio stampa del Premier.

Poi per carità, per me l’ipotesi peggiore in assoluto era Draghi Presidente della Repubblica (il quale avrà chiamato mezza Wall Street affinché cio accadesse ORA e non domani). E per questo ringrazio chi ha combattuto per evitare tale vergogna. Tuttavia se è vero che la possibilità di avere Draghi come Capo dello Stato è scongiurata è altrettanto vero che lo è solo per adesso. Ripeto. Per adesso. Magari tornerà alla carica a pandemia finita.

Restiamo vigili e continuiamo a desantificare un uomo reso irresponsabile dalla sua ambizione e che oggi prova a mostrarsi quello “responsabile” ma che, in realtà, è soltanto responsabile di innumerevoli fallimenti da direttore generale del Tesoro, da governatore di Bankitalia e oggi da Presidente del Consiglio.