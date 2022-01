Quirinale. Fonti Pd, una presidente? Severino, Belloni, Cartabia. E Grillo twitta: #ElisabettaBelloni”

- Advertisement -

AgenPress – Si sta discutendo di nomi femminili per la presidenza della Repubblica? “Certo, nomi come Severino, Belloni, Cartabia”, fanno sapere fonti del Nazareno.

“Sono finalmente in corso, dopo il fallimento del muro contro muro voluto dal centro destra, confronti e discussioni su alcune possibili soluzioni. Tra queste anche candidature femminili di assoluto valore. Ma ci vuole serietà, la cosa peggiore è continuare col metodo di questi giorni che consiste nel bruciare con improvvide fughe in avanti ogni possibilità di intesa. Per noi rimane fondamentale preservare l’unità della maggioranza di governo. Intanto invitiamo tutti a prendere atto della spinta che da due giorni e in modo trasversale in Parlamento viene a favore della riconferma del Presidente Mattarella”.

“Benvenuta Signora Italia, ti aspettavamo da tempo. #ElisabettaBelloni”. Così Beppe Grillo in un tweet