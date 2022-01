Quirinale. Il centrodestra voterà uno dei nomi già noti, Moratti, Nordio, Pera, ma anche Casellati. Contraria Italia Viva

- Advertisement -

AgenPress – “Noi vogliamo trovare delle soluzioni condivise. Casellati? Adesso abbiamo una riunione del centrodestra, si deciderà il da farsi. Dove prendere i voti? Sono tanti i grandi elettori”. Così il coordinatore nazionale di Fi Antonio Tajani, arrivando al vertice del centrodestra.

La scelta del centrodestra è per la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati? “Sì”. Così il segretario Udc Lorenzo Cesa ha risposto ai giornalisti entrando alla Camera per il vertice del centrodestra sul nome da mettere in votazione oggi.

- Advertisement -

Il centrodestra voterà alla quinta chiama uno dei nomi della rosa già noti, Letizia Moratti, Carlo Nordio, Marcello Pera. Ma tra le opzioni c’è anche il nome del Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, considerata anzi la soluzione più probabile, ha stabilito il vertice del centrodestra che ha affidato a Matteo Salvini il mandato di verificare durante la notte quale soluzione avrà più chance di successo.

“Confidiamo che ci sia un ripensamento del centrodestra e che non si vada a uno scontro improduttivo. È un tentativo legittimo della Meloni, che è all’opposizione, di mettere in crisi la maggioranza e di andare alle elezioni, purtroppo. La sua voglia di conti è perdente, perché se Casellati avesse qualche possibilità di vincere ci sarebbe qualche senso a questa operazione ma è perdente: è solo per mettere in difficoltà la maggioranza di governo”, ha detto il presidente di Italia viva Ettore Rosato.

“Se il centrodestra ritiene di dover giocare perfino la carta della seconda carica dello Stato, evidentemente credo che sia l’ultima carta che vogliono giocare prima di un eventuale accordo. Diciamo che mi sforzo di vedere l’aspetto positivo, ma il Mattarella bis è in campo”, ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi commentando l’ipotesi di una candidatura di Elisabetta Casellati.

- Advertisement -

“Vedremo se la confermano, questi stanno ancora discutendo, non si è capito qual è la strategia di Lega e Meloni”.