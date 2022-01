Quirinale, Letta: “Quella del centrodestra è una scelta sbagliata. Candidare il capo politico più divisivo che possa esserci”

- Advertisement -

AgenPress. “In tanti ci chiedono di mettere in campo un nostro nome. Ma mettere in campo nomi significa bruciarli, essere oggetto di veti. Non è questo il nostro atteggiamento. Abbiamo intenzione di muoverci in direzione costruttiva, positiva, per un nome in scia con lo straordinario settennato di Mattarella”

Al Quirinale serve “una figura istituzionale di garanzia, super partes, non un capo politico, divisivo, ma una figura di unità“

“Quella del centrodestra è una scelta profondamente sbagliata, quella di candidare il capo politico più divisivo che possa esserci. Ogni capo politico è divisivo, ma quando pensiamo a Silvio Berlusconi e la storia di questi ultimi 25 anni è difficile pensare a un capo politico più divisivo di lui“.

E’ quanto ha dichiarato Il segretario del PD Enrico Letta alla Direzione e ai gruppi del Pd.