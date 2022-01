Quirinale. Letta, risultato positivo. Belloni? Era uno dei nomi. Politica in difficoltà, bisogna sciogliere i nodi

- Advertisement -

AgenPress – “Il risultato è molto positivo salutato da tutti gli italiani e da tutto il mondo: la lezione è che c’è una politica in crisi e in difficoltà, e che bisogna sciogliere i nodi”. Così il leader del Pd, Enrico Letta a “Mezz’ora in più”.

Quella del Quirinale “non è una vicenda che va vista nei vinti e vincitori. Dobbiamo essere tutti vincitori. Guardiamo al futuro: abbiamo un anno di stabilità con Mattarella e Draghi. Si possono fare cose egregie”, ha aggiunto. “Rispetto al 2015 rieleggiamo un Presidente con il 15 per cento degli elettori: la condizione oggi era oggettivamente molto diversa e quindi sono molto contento. Non c’è nulla de festeggiare: la politica ora ha un anno per autodeterminarsi”.

“Ora abbiamo una delle cose più importanti da fare: bloccare il trasformismo parlamentare, i cambi di casacca: serve un cambio del regolamento che non limiti la libertà del Parlamentare ma fare come avviene nel Parlamento europeo”.

“Il punto di non ritorno c’è stato venerdì mattina quando il centrodestra ha deciso di mettere in votazione Casellati” perché “in quel passaggio di venerdì’ mattina in Aula si è certificato che non c’era maggioranza da quel momento in poi tutto è accelerato” e il nome di Sergio Mattarella “da quel momento in poi ha cominciato a prendere piede”, ha detto ancora, spiegando il “gioco del ponte, è tipo il palio della mia città. C’è un carrello sul ponte di mezzo che va spinto”, una specie di “piano inclinato, a un certo punto passa a un punto di non ritorno, si può tentare di resistere” ma non si ferma più.

Riguardo ad Elisabetta Belloni “non era stata fatta una lista: si è cominciato a ragionare sui nomi presenti sui giornali, punto. Io non ho obiezione che il capo dei servizi divenga Presidente della Repubblica, nessuna norma lo impedisce ma dopo di che la discussione non era arrivata a quel punto”.