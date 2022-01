Quirinale. Lupi, Berlusconi ha anteposto interessi nazione a legittima aspirazione della coalizione

- Advertisement -

AgenPress – “Il presidente Berlusconi non ha fatto un passo indietro, ma uno in avanti, per la responsabilità che il centrodestra ha verso il Paese. Ha anteposto gli interessi della nazione alla legittima aspirazione della coalizione di avere il suo fondatore alla più alta carica dello Stato”.

Lo afferma il presidente di Noi Con L’italia Maurizio Lupi. “Ha dato una grande dimostrazione di rispetto per le istituzioni, sottolineando la cultura politica del centrodestra. Ora si apre una fase nuova, di confronto e dialogo, per eleggere al Quirinale una personalità di altissimo profilo con il più ampio consenso possibile. Una prova anche per il centrodestra che, unito e compatto, ha i numeri per essere determinante. Al centrosinistra chiediamo di non avere pregiudizi e porre veti”.