Quirinale, Mario Adinolfi (PDF): “Draghi non sia eletto Capo dello Stato”

“Ha prodotto un clima da apartheid, ora serve una pacificatrice”

AgenPress. Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia (PdF), si esprime con un video sui social sull’ormai prossima corsa al Quirinale bocciando l’attuale premier: “Mario Draghi non può più essere eletto presidente della Repubblica, non rappresenterebbe l’unità della nazione.

Ha varato un decreto che ha gettato nell’angoscia milioni di lavoratori che perderanno lo stipendio e si sentono vessati dallo Stato. Ha prodotto un clima da apartheid nel Paese, con un decreto che esclude milioni di persone persino dal diritto a salire su un autobus, un decreto che non ha avuto neanche il coraggio di illustrare agli italiani come abitualmente si fa dopo provvedimenti così rilevanti, con una conferenza stampa mettendoci la faccia.

Un personaggio così non può essere il prossimo Capo dello Stato, al di là di qualsiasi valutazione si abbia sui vaccini dal punto di vista medicale, che non ci compete, ma dal punto di vista politico non si criminalizzano milioni di italiani indicandoli come untori e diffusori del morbo quando è ormai chiaro che il morbo si propaga attraverso vaccinati e non vaccinati.

Ora al Quirinale serve un pacificatore, anzi una pacificatrice come abbiamo detto all’assemblea nazionale del Popolo della Famiglia indicando una donna cattolica come prossimo ideale Capo dello Stato. Draghi non può più esserlo”.