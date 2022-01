Quirinale, Mazzetti (FI): “Tutti compatti su Berlusconi, occasione unica Centrodestra”

- Advertisement -

AgenPress. “Silvio Berlusconi, il padre del Centrodestra italiano, è il candidato di tutti i partiti e i movimenti di Centrodestra. Berlusconi ha sempre predicato e stimolato l’unità del Centrodestra ed è sicuramente un onore e un merito essere indicato come candidato unitario, dopo che tutti hanno avuto occasione anche di esprimere dubbi e riflessioni. Il Centrodestra, per la prima volta dalla sua nascita, può esprimere la più alta carica dello Stato e deve agire compatto.

Uniti si vince, nei territori e nelle votazioni e certi isterismi e campagne di fango, per altro tutte cose già viste, sono il segnale che possiamo farcela. Adesso lavoriamo tutti, senza distinguo, per allargare il campo. Auspico che Berlusconi sciolga le riserve e presumo lo farà in modo innovativo come suo solito”.

Questa la dichiarazione della Deputata di Forza Italia Erica Mazzetti dopo la nota congiunta del Centrodestra.