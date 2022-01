- Advertisement -

AgenPress – “Parlamentari euforici per non aver cambiato nulla e aver costretto Mattarella a un altro mandato. Cosa festeggiano? Che lo stipendio è salvo”. E’ il tweet di Giorgia Meloni che posta un video girato in Transatlantico con parlamentari che esultano davanti allo schermo al momento in cui Mattarella supera il quorum per le rielezione.