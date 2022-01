Quirinale. Pd, M5s e Leu disertano incontro con Salvini. Conte, non partecipiamo a questo atto di forza

- Advertisement -

AgenPress – Nessun incontro di maggioranza. I leader di Pd, M5s e Leu, Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza hanno disertato l’incontro proposto da Matteo Salvini. I tre leader di centrosinistra sono stati riuniti per circa tre ore nella sede del gruppo Pd alla Camera. L’incontro si è da poco concluso.

“Noi non partecipiamo a questo atto di forza, a queste conte sulle cariche istituzionali. Noi non partecipiamo ad una conta, è una forzatura istituzionale, sono 3 giorni che lavoriamo ad un metodo che è anche difficile definire”, ha detto Giuseppe Conte. “Ieri ho messo a disposizione la mia capacità di mediazione, non ho fatto incontri non trasparenti, né inciuci né caminetti”.

“Noi non partecipiamo a queste conte sulle spalle delle cariche istituzionali. È la ragione per cui, lo voglio spiegare a tutti i cittadini italiani, noi abbiamo deciso di astenerci. Siamo qui presenti ma in questo modo preferiamo non partecipare a una conta precipitata in questo modo. È una forzatura istituzionale”.