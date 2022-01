Quirinale. Renzi “candida” Casini. Centrodestra non lo vota? Centrosinistra non voterà Casellati

- Advertisement -

AgenPress – “Casini sicuramente quando ha fatto il presidente della Camera lo ha fatto bene. Viene fuori sui giornali che è una delle personalità a cui si pensa”. Lo dice Matteo Renzi, leader di Italia viva, a Mezz’ora in più. Andrea Riccardi?

“E’ una persona straordinaria, gli voglio molto bene, ha fatto benissimo il ministro, ma credo che non abbia nessuna possibilità di essere eletto. Il M5s lo vuole come candidato di bandiera, per stare sui giornali. Ma questo non è Sanremo, non si vince il premio della giuria”.

“Casini, come quasi tutti gli ex presidenti di Camera o Senato, di solito, per tradizione, sono un po’ più forti quando c’è l’elezione del presidente della Repubblica”. Matteo Renzi assicura che ci sono “numerosi” profili in corsa per la presidenza della Repubblica e non si sbilancia sui nomi nella corsa al Colle, ma ne tratteggia i profili:

“Ci sono loro – dice parlando degli ex presidente delle Camere – ci sono personalità della Corte costituzionale, della società civile, c’è poi – plana sull’attualità – la possibilità che vada Draghi, e i nomi che saranno messi sul tavolo da centrodestra e centrosinistra”. “Casini ha fatto bene il presidente della Camera, oggi viene fuori il suo nome come una delle ipotesi cui si pensa, ma se partono quelli del centrodestra che dicono no a Casini e quelli del centrosinistra che rispondono no a Casellati…”.