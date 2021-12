Quirinale. Renzi, centrodestra ha i numeri in maggioranza. Silvio Berlusconi al Colle? Si dovrebbe votare insieme, ma è difficile

- Advertisement -

AgenPress – “Oggi la destra ha dei numeri in maggioranza: da FdI a Forza Italia il 45% dei grandi elettori. Il punto è se il centrodestra prende una iniziativa insieme o no. Io connivenza col nemico? Assolutamente no. Stavolta o la destra si incarica di fare una proposta complessiva o, se non lo fa, dal 20 gennaio in poi si deve cercare le ragioni migliori per cercare tutti insieme un arbitro”. Lo ha detto Matteo Renzi alla festa di Atreju.

La candidatura di Silvio Berlusconi al Colle? “Abbiamo detto in tutte le sedi e in tutte le salse che continuare a discutere di nomi è un gioco che non porta da nessuna parte. A gennaio, quando si inizierà a votare, noi proporremo il metodo più condiviso possibile: per me il presidente della Repubblica bisognerebbe eleggerlo tutti insieme, da Meloni ai Cinque stelle, da Letta a Salvini”, ha aggiunto. Poi, a chi gli chiedeva se ritenga che possa andare così, ha risposto: “Penso che sia difficile”.

- Advertisement -

“Spesso i candidati vengono fuori all’ultimo. Penso che sarà un presidente aletto a larga maggioranza, io spero da Fdi ai cinque stelle, dalla Lega la Pd, più siamo meglio è, per un fatto istituzionale”.